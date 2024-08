Carta a partidos pede adoção de medidas contra à violência política de gênero

A carta foi escrita pelo Instituto Marielle Franco, movimento Mulheres Negras Decidem, Rede de Mulheres Negras de Pernambuco

Nesta segunda-feira (5), prazo para os partidos deliberarem sobre a formação de coligações e sobre a escolha de candidata/os aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, diversos partidos receberam uma carta assinada por mais de 1.500 pessoas com reivindicações para o enfrentamento à violência política de gênero e raça nas eleições de 2024. A carta foi escrita pelo Instituto Marielle Franco, movimento Mulheres Negras Decidem, Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Eu voto em negra, Justiça Global, Terra de Direitos, Observatório de Favelas, Coalizão Negra por Direitos, Instituto Alziras e Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas.

Até hoje, crescem os números de denúncia de casos de violência política, e as mulheres negras seguem sub-representadas na política institucional: de acordo com dados das eleições de 2020, elas contabilizam apenas 6,3% nas câmaras legislativas e 5% nas prefeituras. Em 2021, foi aprovada a Lei de Violência Política no Brasil, a qual prevê a responsabilidade dos partidos políticos para prevenir a violência política de gênero e raça e proteger as mulheres na política.