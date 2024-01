Cartaz pede informações sobre o paradeiro de menino que sumiu na Zona Oeste do Rio

O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia (2253-1177) divulgou nesta sexta-feira (5), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), a fim de obter informações que levem ao paradeiro do menino Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por volta das 16h30 da última quinta-feira (4).

Um vídeo curto gravado pelo celular do pai do menino mostra ele momentos antes

de desaparecer. Nas imagens é possível ver que a criança usava uma camisa de

manga térmica, na cor preta. Ainda segundo o pai, Édson dos Santos Almeida, o

filho também vestia uma bermuda preta e estava descalço.

Édson com o pai, que é barraqueiro há anos no local, quando sumiu. Ele brincava

próximo ao empreendimento dos pais, na altura do Posto 4, na areia, com duas

crianças e um homem estrangeiro. Em determinado momento, o pai do menino

precisou atender clientes que queriam fechar a conta na barraca. Neste momento

de distração, o menino desapareceu, e desde então não foi mais visto.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que

analisa a hipótese de sequestro. Agentes estiveram no local em busca de imagens

de câmeras de segurança que possam ter flagrado o momento em que a criança

sumiu. Equipes do Corpo de Bombeiros também fazem buscas pela criança no mar.

Quem tiver informações sobre a localização de do menino Edson, favor informar ao

Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados

que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

WhatsApp dos Desaparecidos/DD – (21) – 98849-6254.