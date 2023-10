Casa da Cultura de Belford Roxo sedia a 7ª Conferência Municipal

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu a 7ª Conferência Municipal de Cultura, na Casa da Cultura. O encontro discutiu melhorias para a pasta, além de debater os eixos temáticos nacionais e propostas para a 4ª Conferência Nacional.

O evento contou com a participação de autoridades municipais, fazedores de cultura de todas as esferas e a sociedade civil. Com o tema geral: Democracia e Direito à Cultura, o evento promoveu debates e elegeu propostas de fortalecimento da cultura local, de acordo com os seis eixos escolhidos.

Participação ativa

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, enfatizou a necessidade do encontro. “É fundamental abordar essas questões para o desenvolvimento cultural. Além disso, temos a participação ativa da comunidade artística que enriquecem ainda mais o evento”, comentou Robson.

O presidente do Conselho de Políticas Culturais de Belford Roxo, Icaro Ribeiro, ressaltou que a participação da conferência é aberta e democrática. “Qualquer munícipe interessado em contribuir para o fortalecimento da cultura é bem-vindo”, pontuou. “Os resultados e propostas discutidas serão levados para a etapa estadual, que vai aprimorar o setor em sua totalidade”, acrescentou Icaro.