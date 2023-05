Casa de Cultura promove audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo

Robson Sarmento enfatizou que o objetivo é levar cultura para todos os

canto do município

Cultura é um dos maiores patrimônios de uma sociedade. A Prefeitura de Belford

Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu na última segunda-

feira (22) a primeira audiência pública para os artistas e agentes culturais do

município sobre os recursos da Lei Paulo Gustavo. O encontro aconteceu na Casa

de Cultura e contou com a apresentação musical da União Nacional Artística

Bandas e Fanfarras (Unabafa).

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar n° 195/22) foi criada com o objetivo de

impulsionar a cultura e fornecer ações emergenciais, especialmente em resposta às

consequências da pandemia, que afetaram significativamente o setor nos últimos

dois anos. A lei que leva o nome do artista como homenagem foi aprovada em 5 de

Julho de 2022 e terá a divisão dos recursos entre os municípios, Distrito Federal e

os demais estados.

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, destacou que a reunião foi

estratégica para alinhar o plano de ação. “Vamos beneficiar a classe artística de

Belford Roxo com o intuito de levar cultura para todos os lugares do município”,

pontuou. “Estamos à disposição para orientar e fomentar o resgate do setor

cultural, além de somar forças através desse incentivo”, completou Robson.

Valorização dos artistas

O presidente do Conselho de Políticas Culturais de Belford Roxo, Icaro Ribeiro,

comentou sobre a chegada da Lei Paulo Gustavo. “Estamos ansiosos por essa

valorização dos artistas através do repasse de recursos que será um marco para o

setor a nível nacional”, frisou. “Esse momento é especial. Estou acompanhando o

trâmite que vem sendo realizado de forma democrática e transparente. O recurso

chegando ao artista, é garantia de cultura para o povo e isso muda a sociedade

para melhor”, acrescentou o idealizador e fundador do Fórum Permanente de

Belford Roxo, Wildson França.