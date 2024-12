Casa de Passagem abrirá as portas em São João de Meriti nesta sexta 

Casa de Passagem Sebastião Pacheco Gonçalves fica no Centro de Meriti/Edgar Maciel/PMSJM

As pessoas em situação de rua em São João de Meriti terão, a partir deste mês, um local para serem acolhidas. A Casa de Passagem Sebastião Pacheco Gonçalves, no Centro de Meriti, será uma referência para receber esse público com dignidade e com serviços de assistência social, saúde, educação e cultura para fortalecer vínculos familiares e comunitários. A inauguração será amanhã (6), às 15h.

Ela vai funcionar 24 horas e terá capacidade de atendimento de até 50 pessoas maiores de 18 anos. Mulheres e homens encaminhados pela equipe técnica do Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) terão atendimento de cuidadores e assistente sociais, psicólogos e pessoal administrativo.

O homenageado

Sebastião Pacheco Gonçalves nasceu em 12 de novembro de 1956 e faleceu no dia 28 de julho de 2015, com 59 anos de idade. Dedicou 25 anos da sua vida à Prefeitura de São João de Meriti, como funcionário estatutário. Era lotado na secretaria de Serviços Públicos. Percebia, com muita sensibilidade, o efeito que uma obra concluída causava na vida dos moradores de cada bairro.