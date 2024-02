Casal cria ‘vaquinhas’ falsas com imagens de crianças com câncer

Luiz Antonio dos Santos e Tainara Ribeiro Subtil foram indiciados pela

Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio indiciou o casal Luiz Antonio dos Santos e Tainara Ribeiro

Subtil por usar fotos de crianças com câncer para fazer “vaquinhas” falsas na

internet. Os dois usaram dados até da mãe de Luiz para abrir uma conta e receber

o dinheiro. A cunhada de Tainara foi quem desconfiou do casal e começou a

investigar o caso.

Segundo reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, vítimas de cinco estados

já procuraram a polícia para denunciar os perfis falsos que seriam mantidos pelo

casal nas redes sociais. Em depoimento a mulher disse que agiu sozinha, mas a

polícia acredita que o homem também estava envolvido. O caso agora será

analisado pelo Ministério Público do Rio. A defesa deles afirma que já prestaram

depoimento e que não irá se manifestar sobre o indiciamento.

Uma das crianças que teve as fotos usadas foi Nicoly, de 5 anos. A mãe, Madelaine

Morigi, contou que abriu uma vaquinha para arrecadar verba para ajudar nos

exames e tratamento dela, que foi diagnosticada com leucemia. Ao todo, a família

angariou em duas campanhas de arrecadação R$ 17,3 mil. Ela descobriu que a filha

poderia estar sendo vítima do golpe quando foi publicar o link da vaquinha em uma

rede social. Um homem a chamou de golpista por estar usando a imagem da

menina: ele tinha visto a foto de Nicoly em outra campanha, com outro nome.

“Eu entrei e vi que em 1 mês foi arrecadado R$ 35 mil”, diz Madelaine, que recebeu

a ligação de uma mulher do Rio. “Ela disse que era o irmão dela e a cunhada dela

que estavam fazendo isso. Ela tinha descoberto que eles estavam usando até a

mãe para também praticar golpes de vaquinha”.