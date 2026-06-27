Casal do Ceará morre após caminhonete despencar de viaduto e cair no mar na Zona Oeste do Rio

Vítimas, que são naturais das cidades de Tamboril e Boa Viagem, morreram presos dentro do veículo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca

Um casal natural do Ceará morreu após a caminhonete deles despencar do Viaduto da Joatinga e cair no mar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (24). O veículo ficou submerso. Um socorrista que participou do resgate disse que quando os agentes chegaram ao local, as vítimas ainda estavam presas no interior do veículo.

“O que dificultou o resgate, foi o fato deles estarem dentro do carro embaixo d’água e à noite”, disse o socorrista.

Após o resgate, Jailton e Maria Cecília foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. O homem chegou sem vida à unidade. Já Maria Cecília ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas morreu na manhã de ontem (26).

Investigação

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as circunstâncias do acidente que matou o casal são investigadas pelo 16º DP, na Barra da Tijuca.

“Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias dos fatos”, disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A caminhonete envolvida no acidente foi retirada da água na quinta-feira (25), com a ajuda de um guincho, que içou o veículo até a pista.

Pedido de oraçã nas redes sociais

Antes de Maria Cecília morrer, a irmã dela, a professora Débora Ribeiro, fez uma postagem na rede social pedindo que as pessoas orassem pela jovem.

Depois da confirmação da morte, a docente compartilhou homenagens feitas por familiares e amigos sobre o falecimento de Maria Cecília, que deixa um filho de 3 anos.

A Escola Adília Maria, em que Débora trabalha, divulgou uma nota de pesar pela morte da irmã da docente.

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento da Maria Cecília Ribeiro Sampaio, irmã da nossa professora Débora. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa grande perda”, diz.

A família de Cecília é do distrito de Guia, a cerca de 39 quilômetros de distância da sede de Boa Viagem. A Paróquia de Nossa Senhora da Guia também se manifestou pela morte da conterrânea.