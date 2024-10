Casal é capturado por suspeita de matar candidato a vereador em Tanguá, no RJ

Xuxa e Flávia no momento em que chegaram na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo – x

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prendeu Gabriel Augusto Marques Medeiros, o Xuxa, e a namorada dele, Flávia Maria Gonçalves da Vitória. O casal é suspeito de matar a tiros, em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, Welinton Aguiar Mendonça, de 40 anos.

Segundo as investigações, candidato a vereador no município e motorista de aplicativo, ele foi morto porque Xuxa, apontado pelos agentes como traficante, porque desconfiava que a vítima era um informante da polícia. A execução, ocorrida em setembro deste ano, foi filmada por uma câmera de segurança. Contra dos dois foram cumpridos mandados de prisão temporária.

As investigações apontam ainda que Xuxa faz parte da quadrilha de traficantes que age na comunidade Reta Velha, em Itaboraí, também na Região Metropolitana, e responsável por bocas de fumo em Tanguá. Ele e outros integrantes do bando planejaram a execução de Welinton, segundo a polícia.

Para executar o plano, Xuxa pediu a ajuda de Flávia, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ela deveria armar uma emboscada para Welinton, simulando uma viagem com ele entre as cidades de Itaboraí e Tanguá. Diligências da DHNSG apontaram que os atiradores possuíam informações privilegiadas sobre a viagem, todas passadas em tempo real por Flávia. A vítima foi atacada logo após o término da corrida.

Xuxa foi encontrado no município de São Gonçalo, ainda na Região Metropolitana, enquanto Flávia foi presa em Tanguá. Os dois presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.