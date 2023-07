Casal é grampeado por suspeita de sequestrar e registrar recém-nascido

Um casal é suspeito de sequestrar um bebê recém-nascido e registrá-lo como se fosse filho deles. A criança foi encontrada na residência do casal, em Piedade, Zona Norte do Rio. Fabiola Da Silva e o marido dela, André Correa, foram presos em flagrante na tarde da ultima sexta-feira (30).

Segundo a polícia, a mãe da criança disse que conheceu a sequestradora, na Maternidade Municipal Carmela Dutra, quando se internou ainda durante o pré-natal.

Na unidade de saúde, a vítima, ainda grávida, contou suas preocupações em criar o bebê que estava a caminho com poucos recursos. Essa paciente teria indicado uma amiga que poderia ajudá-la. Essa amiga era Fabiola.

A suspeita, então, se aproximou da vítima, ofereceu cesta básica, e foi acompanhante dela durante o parto. De acordo com as investigações, a mãe da criança chegou a conviver 20 dias com a sequestradora do filho.

De acordo com o delegado Renato Carvalho, que investiga o caso, assim que a mãe e criança receberam alta, Fabíola e o André acompanharam a mãe até a residência dela. Lá, eles se aproveitaram da fragilidade da puérpera para roubar as documentações e sequestrar o bebê.

“Ao chegar lá, a mãe biológica reclamou de um certo cansaço, em virtude de uma cesárea. E essa senhora, que foi presa hoje, levou a criança pra casa com a promessa de retornar logo”, explicou o delegado.

Os investigadores disseram que a mãe entrou em contato algumas horas depois, pedindo que o bebê fosse levado de volta. Mas logo depois, o casal desligou os celulares. A mãe decidiu procurar a polícia, que descobriu que o endereço fornecido por eles era falso.

Quando os investigadores chegaram aos sequestradores, descobriram que eles já tinham até registrado a criança com os documentos roubados da casa da mãe. O marido da sequestradora declarou ser o pai da criança.

“O registro de nascimento foi obtido através do furto da carteira de identidade da mãe biológica, bem como a declaração de nascimento que é obtida, a princípio, pelo hospital. Eles teriam furtado, se aproveitado desses documentos e feito o registro”, afirmou o Renato Carvalho.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa dos presos. Um homem, que não quis se identificar, mas se apresentou como irmão de Fabíola, negou que tenha havido sequestro e disse que a mãe entregou o bebê para a adoção.

Fabiola da Silva e André Correa vão responder por sequestro e pelo falso registro de nascimento. A polícia também investiga se eles já se envolveram em outros casos semelhantes.