Casal é morto a facadas dentro de casa

Os corpos de Simone Lessa e Ary da Conceição Filho foram encontrados em Jurujuba/Reprodução/Redes sociais

Policiais militares encontraram um casal morto dentro de casa, no bairro de Jurujuba, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na última terça-feira (5). As mortes de Simone Lessa Pereira, de 51 anos, e seu companheiro, Ary da Conceição Filho, de 53, são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

De acordo com a Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) foi acionado para checar uma ocorrência na Rua Eugênio José Bernardes, onde encontraram a mulher morta, com marcas de golpes de faca. No segundo andar da residência, os PMs localizaram o o corpo do homem na varanda. No local, uma faca foi apreendida.