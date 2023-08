Casal é morto com mais de 30 tiros em Iguaba Grande, na Região dos Lagos

Márcia Onila e Marcelo Wilson foram atacados dentro de um bar e

morreram no local

Um casal foi assassinado a tiros na noite do último domingo (6) em Iguaba Grande,

na Região dos Lagos. As vítimas, identificadas como Marcelo Wilson de Oliveira,

conhecido como ‘Paraíba’, de 30 anos, e Márcia Onila Lopes, chamada de ‘Bia 120’,

43, foram atingidos com mais de 30 disparos em um bar no bairro Vila Nova.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar disparos de

arma de fogo no local e, ao chegarem, os policiais encontraram o casal caído com

vários ferimentos causados por tiros.

Testemunhas informaram que quatro homens encapuzados passaram pelo local e

dispararam contra o casal, fugindo em seguida. A Polícia Civil investiga a informação de que Marcelo estava envolvido com o tráfico de drogas. O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados para a remoção das vítimas. A ocorrência foi registrada na 129ªDP (Iguaba Grande).