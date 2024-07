Casal é preso no flagra com 17 mil munições no Norte Fluminense

No veículo, os agentes encontraram 100 munições calibre 9mm e 100 de calibre 38

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um casal que carregava mais de 17 mil munições, no último domingo (30), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

No veículo, os agentes encontraram ainda mais 100 munições calibre 9mm e 100 de calibre 38. As munições, embora tivesse origem de uma loja de arma de fogo autorizada a comercializar material bélico, estavam sendo transportadas de Campos para serem comercializadas em Itaperuna, sem a devida documentação.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes. A ação foi realizada por agentes da especializada com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RJ), que é uma força-tarefa composta pelas polícias Federal, Civil e Militar, a qual tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Rio de Janeiro.