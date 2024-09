Casal morto em desabamento é enterrado na Zona Norte do Rio

Os corpos de Creusa e Luiz Carlos foram sepultados no Cemitério de Inhaúma/Reprodução/O Dia

Familiares e amigos se despediram nesta quarta-feira (18) do casal que morreu no desabamento de uma casa no Morro do Juca, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. Os corpos de Creusa Jose Corrêa Belfort e Luiz Carlos da Silva, ambos de 77, foram velados em uma capela do Cemitério de Inhaúma, sob orações e aplausos de presentes no local. O imóvel em que as vítimas moravam, de quatro andares, desmoronou na madrugada da última segunda-feira (16) e eles não resistiram.

A despedida reuniu cerca de 50 pessoas que prestaram as últimas homenagens ao casal com um culto e cantando louvores. Pelos amigos, Creusa e Luiz Carlos foram descritos como muito queridos e ícones da comunidade onde moravam.