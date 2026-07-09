Caso Jeff Machado: acusado de envolvimento na morte do ator é condenado a 22 anos e 9 meses de prisão

09 julho 2026
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Jeander Vinícius da Silva Braga respondia por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. O processo foi desmembrado e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por oito crimes, acontecerá em 10 de dezembro de 2026

 

Jeander Vinícius e Bruno de Souza teriam se envolvido com Jeff Machado a partir de aplicativo de relacionamento/Reprodução

 

Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, encontrado morto em maio de 2023, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, no final da noite desta quarta-feira (8) por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. De acordo com a sentença, Jeander não poderá recorrer em liberdade, pois poderia “tentar se esquivar da aplicação da lei penal”.

Ao todo, 12 testemunhas foram ouvidas na audiência desta terça. O processo foi desmembrado, e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 crimes, acontecerá em 10 de dezembro de 2026.

Segundo a denúncia citada na sentença, Bruno matou Jeff, e Jeander concorreu para o crime ao distrair a vítima durante o ataque. Após o assassinato, Bruno usou cartões e senhas da vítima e se passou pelo ator em mensagens a familiares e amigos. Jeff tinha oito cães de estimação que acabaram ajudando a polícia a solucionar o crime. Eles foram encontrados abandonados com chips de identificação do dono.

Versão do réu

Durante o julgamento, Jeander disse que foi contratado para fazer o buraco de uma cisterna, sem saber que Jeff seria enterrado ali. O pedreiro disse também que trabalhava como garoto de programa e que Bruno matou o ator enquanto os dois estavam juntos e Jeander tomava banho.

Depois, segundo ele, Bruno o coagiu a ajudar a enterrar o corpo.

Para a polícia, a motivação do assassinato foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga numa novela. Os investigadores acreditam que Jeff chegou a pagar R$ 18 mil aos criminosos. Jeander alegava que participou apenas da ocultação do cadáver.

A mãe da vítima viajou para o Rio para acompanhar o julgamento pessoalmente. Ela foi testemunha de acusação no julgamento.

Jeff Machado desapareceu no final de janeiro de 2023. O corpo dele foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade, dentro de um baú coberto por concreto em uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A vítima 

O ator Jefferson Machado Costa tinha 44 anos quando foi morto. Ele era natural da cidade de Araranguá, em Santa Catarina.

Com experiência no jornalismo, na atuação e em outras áreas, o ator de “Reis”, da Record, tinha sumido após sair de uma casa na Zona Oeste do Rio.

Os investigadores afirmaram que o sonho de Jeff Machado em deslanchar na carreira artística foi usado por Bruno e Jeander para cometerem o crime.

Sem parentes no Rio de Janeiro e vivendo em um lugar afastado, Jeff foi considerado uma “vítima perfeita”, ainda de acordo com a polícia.

Segundo Jeander, o produtor Bruno dopou Jeff na casa do ator, o estrangulou e matou a vítima. Os dois colocaram o corpo num baú do ator e partiram para o casebre na Zona Oeste do Rio para ocultar o corpo.

Os investigadores afirmam que Bruno se passou pela vítima para alugar a casa usada para ocultar o corpo.

No dia 27 de janeiro, familiares de Jeff comunicaram seu desaparecimento. Mas, o corpo do ator só foi achado no dia 22 de maio, enterrado no baú.