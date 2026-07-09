Caso Jeff Machado: acusado de envolvimento na morte do ator é condenado a 22 anos e 9 meses de prisão

Jeander Vinícius da Silva Braga respondia por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. O processo foi desmembrado e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por oito crimes, acontecerá em 10 de dezembro de 2026

Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, encontrado morto em maio de 2023, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, no final da noite desta quarta-feira (8) por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. De acordo com a sentença, Jeander não poderá recorrer em liberdade, pois poderia “tentar se esquivar da aplicação da lei penal”.

Ao todo, 12 testemunhas foram ouvidas na audiência desta terça. O processo foi desmembrado, e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 crimes, acontecerá em 10 de dezembro de 2026.

Segundo a denúncia citada na sentença, Bruno matou Jeff, e Jeander concorreu para o crime ao distrair a vítima durante o ataque. Após o assassinato, Bruno usou cartões e senhas da vítima e se passou pelo ator em mensagens a familiares e amigos. Jeff tinha oito cães de estimação que acabaram ajudando a polícia a solucionar o crime. Eles foram encontrados abandonados com chips de identificação do dono.

Versão do réu

Durante o julgamento, Jeander disse que foi contratado para fazer o buraco de uma cisterna, sem saber que Jeff seria enterrado ali. O pedreiro disse também que trabalhava como garoto de programa e que Bruno matou o ator enquanto os dois estavam juntos e Jeander tomava banho.

Depois, segundo ele, Bruno o coagiu a ajudar a enterrar o corpo.

Para a polícia, a motivação do assassinato foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga numa novela. Os investigadores acreditam que Jeff chegou a pagar R$ 18 mil aos criminosos. Jeander alegava que participou apenas da ocultação do cadáver.

A mãe da vítima viajou para o Rio para acompanhar o julgamento pessoalmente. Ela foi testemunha de acusação no julgamento.

Jeff Machado desapareceu no final de janeiro de 2023. O corpo dele foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade, dentro de um baú coberto por concreto em uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A vítima

O ator Jefferson Machado Costa tinha 44 anos quando foi morto. Ele era natural da cidade de Araranguá, em Santa Catarina.

Com experiência no jornalismo, na atuação e em outras áreas, o ator de “Reis”, da Record, tinha sumido após sair de uma casa na Zona Oeste do Rio.

Os investigadores afirmaram que o sonho de Jeff Machado em deslanchar na carreira artística foi usado por Bruno e Jeander para cometerem o crime.

Sem parentes no Rio de Janeiro e vivendo em um lugar afastado, Jeff foi considerado uma “vítima perfeita”, ainda de acordo com a polícia.

Segundo Jeander, o produtor Bruno dopou Jeff na casa do ator, o estrangulou e matou a vítima. Os dois colocaram o corpo num baú do ator e partiram para o casebre na Zona Oeste do Rio para ocultar o corpo.

Os investigadores afirmam que Bruno se passou pela vítima para alugar a casa usada para ocultar o corpo.

No dia 27 de janeiro, familiares de Jeff comunicaram seu desaparecimento. Mas, o corpo do ator só foi achado no dia 22 de maio, enterrado no baú.