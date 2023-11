Castramóvel do RJPET de volta a Meriti com atendimentos gratuitos

A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, traz os serviços do Castramóvel ao município novamente. Desta vez, o ônibus está localizado ao lado do Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva (antigo Poeirão), na Rua Iracema, no bairro Parque Novo Rio.

Os procedimentos começam nesta quarta-feira (8) e vão até 1º de dezembro, sempre das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. As castrações são gratuitas para cães e gatos. Para ser atendido é necessário fazer o agendamento no site: rjpet.com.br. Os animais são separados por dia da semana. Segunda, quarta e quinta-feira: cães. Terça e sexta-feira: felinos. Os protetores podem agendar até oito castrações por mês; enquanto os tutores, uma castração. Veterinários, técnicos e auxiliares são responsáveis pelo atendimento.

Assim como em setembro deste ano, quando o Castramóvel fez cerca de 1.850 castrações na Praça da Matriz, o retorno do serviço a Meriti se deve à indicação legislativa do deputado estadual Valdecy da Saúde. “A novidade é que o castramóvel ficará disponível por mais 30 dias aqui no município, agora no Parque Novo Rio. Estamos dando muito valor e carinho aos pets. Não perca essa oportunidade, faça já seu agendamento. Gostaria de agradecer ao governador do estado por ter atendido a minha indicação, à secretária estadual de Saúde, Claudia Mello, e ao prefeito Dr. João (João Ferreira Neto)”.

Regras para agendamento

– O animal deve estar em jejum absoluto (água e comida) por um período de 8 horas antes da cirurgia.

– Se possível, dê banho no animal um dia antes do procedimento.

– O animal não pode ter sido vacinado com menos de 21 dias da data do procedimento.

– No dia da cirurgia, indicar ao veterinário caso o animal esteja fazendo uso de algum medicamento.

– Cães (machos e fêmeas) devem ser levados com guias e coleiras. Caso sejam agressivos, usar focinheira.

– O responsável deverá levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da cirurgia.

– O responsável deverá permanecer no local durante todo o procedimento.

– Caso não seja a pessoa cadastrada a levar o animal no dia agendado, deverá enviar uma declaração de próprio punho autorizando outra pessoa a levar (com nome completo e CPF).