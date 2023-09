Castramóvel do RJPET estará em Meriti por duas semanas

A Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti,

por meio da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, trará os serviços do

Castramóvel ao Centro do município.

A ação ocorrerá de 11 a 22 de setembro, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

As castrações são gratuitas para cães e gatos. Para fazer o procedimento é

necessário fazer o agendamento no site: rjpet.com.br .

Os animais estarão separados por dia da semana. Segunda, quarta e quinta-feira:

cães. Terça e sexta-feira: gatos. Os protetores podem agendar até oito castrações

mensais, enquanto os tutores, um pet por mês.

Estarão presentes veterinários, técnicos e auxiliares que serão responsáveis pelo

atendimento.

Regras para agendamento

– O animal deverá ter no mínimo 6 meses e no máximo 7 anos de idade.

– Animais braquicefálicos não poderão ser castrados.

– O animal deverá ter o peso

mínimo de 3 kg e máximo de 25kg.

– O animal deve estar em jejum absoluto (água e comida) por um período de 8 horas

antes da cirurgia.

– Se possível, dê banho no animal um dia antes do procedimento.

– O animal não pode ter sido vacinado com menos de 21 dias da data do

procedimento.

– No dia da cirurgia, indicar ao veterinário caso o animal esteja

fazendo uso de algum medicamento.

– Fêmeas no cio, gestantes ou que estão amamentando não poderão ser castradas.

–

Cães (machos e fêmeas) devem ser levados com guias e coleiras. Caso sejam

agressivos, usar focinheira.

– Cães e gatos devem ter os dois testículos no saco escrotal.

– O responsável deverá

levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da cirurgia.

–

O responsável deverá permanecer na clínica veterinária durante todo o

procedimento.

– Caso não seja a pessoa cadastrada a levar o animal no dia agendado, deverá

enviar uma declaração de próprio punho autorizando outra pessoa a levar (com

nome completo e CPF).