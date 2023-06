Castramóvel RJPET retorna ao Complexo do Maracanã, na Zona Norte do Rio

Secretaria de Estado de Saúde oferece serviço gratuito de esterilização de cães e gatos

O Complexo do Maracanã receberá novamente, a partir de 03 de julho, o Castramóvel do Programa RJPET, desta vez, no Parque Aquático Júlio Delamare.

O projeto retorna à Zona Norte do Rio de Janeiro através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, e a Secretaria de Estado de Esporte.

O ônibus Castramóvel funcionará das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) pelo período de 01 mês. Os agendamentos para castrações devem ser realizados exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br. Os protetores podem agendar até 08 castrações mensais e tutores, 01 animal por mês.

O Castramóvel conta com aproximadamente 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo o procedimento leva no mínimo 40 minutos.

“Trazer a política de proteção e bem-estar animal para a Secretaria de Estado de Saúde demonstra a importância que o Governador Cláudio Castro tem com essa pauta. Esse serviço é o começo de um conjunto de programas que serão realizados nessa área”, ressalta o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho.

A Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa, orienta em relação às clínicas particulares conveniadas ao programa de castração. “Caso a pessoa não possa comparecer ao Castramóvel, ela tem a opção no site de marcar o procedimento em uma clínica veterinária mais próxima de sua casa. O procedimento é o mesmo”, disse a subsecretária Camila Costa, lembrando que os endereços de todas as clínicas credenciadas podem ser consultados no site.

Programa de castração RJPET completa um ano e meio de funcionamento no Estado do Rio de Janeiro com 270 mil castrações

O Castramóvel é uma unidade móvel equipada com profissionais altamente capacitados, que oferece serviços de castração de forma gratuita O programa tem como objetivo principal controlar a população de animais domésticos, prevenindo o abandono e reduzindo a superpopulação nas ruas.

Desde o seu lançamento em dezembro de 2021, tem alcançado números impressionantes. Milhares de cães e gatos já foram castrados, contribuindo para evitar a reprodução descontrolada e consequentes problemas de saúde e comportamentais. Além disso, a castração também ajuda a diminuir a incidência de doenças, como o câncer de mama e as infecções uterinas em fêmeas.

O programa tem se destacado pela sua abrangência e pelo alcance às áreas mais necessitadas. O Castramóvel percorre diferentes bairros e comunidades, levando os serviços de castração a regiões que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de cuidado. Essa ação preventiva essencial para promover uma convivência saudável entre os animais e as pessoas, evitando conflitos e melhorando a qualidade de vida de todos.

De acordo com o idealizador do programa, o então depurado federal Marcelo Queiroz, além dos benefícios diretos para os animais, o Castramóvel também contribui para a conscientização da população sobre a importância da castração como um ato de responsabilidade. Através de campanhas educativas e orientações fornecidas pela equipe do programa, os tutores são informados sobre os benefícios da castração e os cuidados pós-operatórios necessários.

“O sucesso do programa tem inspirado outras cidades a implementarem ações semelhantes. E agora, como deputado federal, estou trabalhando firme para que seja implementado um Programa Nacional de Castração no Governo Federal”, explicou o deputado.

Importância da castração

De acordo com o veterinário do RJPET, Felipe Silveira Moreno, uma gata não castrada pode gerar um número estimado de 12 filhotes por ano, considerando duas crias em 12 meses, com uma média de dois a seis filhotes por gestação. Ao longo de três anos, por exemplo, esse número cresceria para 1.728 gatos nas ruas. Já no caso das cadelas, segundo o veterinário, é possível estimar um número de 8 filhotes por ano, considerando que a fêmea entra no cio a cada 6 meses.

“O procedimento reduz os riscos desses animais apresentarem doenças reprodutivas. No caso das fêmeas (cadelas e gatas), evitamos infecção do útero (piometra), gravidez psicológica, tumores de mama, estresse durante o cio. Já nos machos, diminuímos as possibilidades de apresentarem tumores de testículos e próstata, doenças sexualmente transmissíveis, fugas, agressividade e marcação de território”, esclarece o veterinário Samuel.

Serviço:

Castramóvel RJPET

Local: Parque Júlio Delamare – Av. Maracanã, 12 – Maracanã RJ

Período: 03 de julho a 1º de agosto (de segunda a sexta-feira, exceto feriados)

Horário: Das 8h às 14h