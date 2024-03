Castrapet chega no Shopping Nova Iguaçu

Projeto oferece serviço gratuito de castração animal

Tutores e protetores da Baixada Fluminense agora vão contar com o serviço de castração gratuita mais próximo às suas casas. Entre os dias 18 e 22 e de 25 a 28 de março, o castramóvel funcionará no estacionamento do Baixo Pedreira do Shopping Nova Iguaçu, próximo ao Boteco do Manolo.

Donos de cães e gatos poderão agendar o serviço presencialmente no dia 13 de março (quarta-feira), às 10h. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada e as vagas são limitadas. Os tutores precisam ser maiores de 18 anos e levar no ato da inscrição identidade ou a Carteira Nacional de Habilitação, CPF, comprovante de residência, original e cópia. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento.

No dia da castração, o animal deverá estar em jejum absoluto de água e comida por um período mínimo de 8 horas e no máximo de 12 horas. Além disso, os gatos e cachorros precisam ter entre seis meses e seis anos de idade, não podem estar no cio, gestante, amamentando ou com leite e os machos devem ter os dois testículos no saco escrotal. Os cães precisam ter entre três e vinte quilos e gatos, 1,5 Kg, no mínimo.

Restrição de raças

Não podem ser contemplados pelo projeto os cães das raças Boston Terrier, Boxer, Bulldog Francês, Bulldog Inglês, Chihuaua, ChowChow, Dogue de Bordeaux, Lhasa Apso, Maltês, Pequinês, Pug, Sharpei, Yorkshire, Shih Tzu, American Bully e Pinscher, e gatos Persa e Exótico.