Castro anuncia projeto de construção de novo presídio de segurança máxima no RJ

Em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (10), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre o projeto de construção de um novo presídio de segurança máxima no estado do Rio de Janeiro, com capacidade para 20 mil novas vagas.

“A construção é algo real. É uma nova política carcerária. A ideia

são mais de 20 mil novas vagas para que a gente possa zerar a superlotação”, explicou. A ideia é que a construção seja no Norte Fluminense.

Há 35 anos, Bangu 1, que fica no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, foi erguido com o objetivo de ser de segurança máxima. O próprio governador, no entanto, admitiu que o presídio já não cumpre o seu papel e, por isso, o governo pede a transferências de bandidos perigosos para penitenciárias federais fora do estado.

“Bangu, de fato, não é um presídio de segurança máxima. Tanto que, quando a gente tem problema, a gente pede vaga para os presídios federais. Então, se foi um dia, já não é há muito tempo. E a gente tem, sim, tido a necessidade de isolar algumas lideranças para que elas não comandem nem tráfico de drogas, nem milícia, nem drogas.”

Para Castro, a ideia é que o presídio, que seria erguido no Norte do estado, terá uma característica de ser um presídio industrial.