Castro destaca compromisso do Rio com transição energética, no FII Priority Summit

Governador Cláudio Castro participa do encontro internacional FII Priority Summit, no Copacabana Palace

Ao falar no FII Priority Summit, encontro internacional para debater oportunidades de investimentos em sustentabilidade, que sendo realizado no Copacabana Palace até esta quinta-feira (13), o governador Cláudio Castro disse que o avanço do estado do Rio engloba caminhos e alternativas para o desenvolvimento sustentável.

Durante o encontro, que contou com a participação de líderes mundiais, CEOs de empresas do setor de energia, chefes de governo da Arábia Saudita, além do presidente Lula e ministros, ele destacou ainda que o RJ investe na preservação ambiental, sobretudo em ações que garantem que as gerações futuras não sejam prejudicadas pelo uso indiscriminado dos recursos naturais.

“Nosso estado é um importante player no cenário energético nacional e avança na transição para outras fontes de energias limpas e renováveis. Estamos trabalhando em um projeto-piloto para incentivar a implantação de eólicas offshore no Rio, que já conta com 15 projetos em fase de licenciamento no Ibama”, reforçou o governador.