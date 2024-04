Castro destaca segurança institucional e confiabilidade de investidores no estado do RJ

Governador Cláudio Castro durante evento com o Judiciário no Centro

Cultural da Fundação Getúlio Vargas/Rogério Santana

O governador Cláudio Castro destacou, em evento com o Judiciário no Centro

Cultural da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio, que a imparcialidade,

segurança e estabilidade nas relações institucionais garantem a confiabilidade do

investidor internacional no estado. O tema foi debatido na abertura do seminário

‘Arbitragem e Judiciário/Diálogos entre a Justiça Estatal e Justiça Privada’, que

abordou debates e reflexões sobre temas como a imparcialidade e independência

do árbitro, o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras e a arbitragem na

administração pública.

Também participaram da abertura os ministros Luis Felipe Salomão e Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a diretora-executiva da

Câmara de Mediação e Arbitragem da FGV, Juliana Loss. Cláudio Castro falou da

importância da discussão desses temas em um momento em que o Rio de Janeiro

volta a aparecer no cenário nacional e internacional.

“A arbitragem é fundamental para que se melhore o nosso ambiente jurídico, nosso

ambiente político, nosso ambiente de negócios, para que possamos ter um estado

onde os investidores estrangeiros tenham tranquilidade. Nesse momento quando eu

converso com diversos empresários, com empreendedores que querem vir para o

Rio, eles querem logo saber como está a relação institucional e entre os Poderes.

Empresários e investidores querem encontrar um local onde tenham previsibilidade, onde possam tocar seus negócios com tranquilidade”, afirmou o governador.

Confiança dia a dia

Castro ressaltou ainda a confiança que o Rio de Janeiro vem conquistando a cada

dia. “Esse ponto da mediação, da arbitragem, é muito importante para que a gente

tenha, inclusive, um Estado com nível de confiabilidade melhor. Assumimos, no mês passado, a terceira colocação entre os estados com os dados mais confiáveis no

Brasil. Creio que estamos construindo um futuro melhor para o Rio de Janeiro. Mas

eu também creio que essa construção passe pelos processos de arbitragem, tanto

público quanto privado, fundamentais para o crescimento do Rio”, destacou Cláudio

Castro.

Autoridades e representantes de duas esferas

Coordenado pelo ministro do STJ Luis Felipe Salomão e pelo professor da FGV

Justiça Peter Sester, o seminário contou com a presença de outras autoridades e

representantes de órgãos estaduais e federais como o ministro do Supremo Tribunal

Federal (STF) André Mendonça, os ministros do STJ João Otávio de Noronha e

Mauro Campbell Marques, além do secretário-geral adjunto de Controle Externo do

Tribunal de Contas da União e do presidente da OAB, Beto Simonetti, além de

outros convidados.