Castro diz que polícias vão atuar para coibir funcionamento da Feira de Acari

A tradicional feira de Acari vende produtos variados

As polícias Civil e Militar vão atuar em conjunto com a Prefeitura do Rio para coibir o funcionamento da feira de Acari, na Zona Norte do Rio. O anúncio foi feito pelo

governador Cláudio Castro.

Nesta quarta-feira (24), será feita uma reunião entre a Polícia Militar e o município do Rio para alinhar as estratégias. A comercialização de produtos e de animais na feira de Acari é investigada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)

“Não admitimos o comércio ilegal ou a dúvida sobre o origem de produtos. Para

isso, daremos todo o suporte necessário por meio das nossas secretarias de Polícia

Militar e de Polícia Civil”, disse Castro.

A Prefeitura do Rio publicou ontem (23) o decreto que proíbe o funcionamento da

Feira de Acari. O prefeito Eduardo Paes já havia anunciado que o comércio popular,

apelidado de “roubatudo”, não tinha autorização para funcionar e seria interditado.

Paes também apontou que os produtos vendidos na feira são adquiridos e

comercializados a partir do crime organizado.