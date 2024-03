Castro expulsa da PM tenente condenado pela morte de juíza Patrícia Acioli

Daniel Benitez foi condenado a 36 anos de prisão

O governador Cláudio Castro (PL) expulsou da Polícia Militar o tenente Daniel dos

Santos Benitez Lopes, condenado pela morte da juíza Patrícia Acioli. O decreto do

desligamento foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (15). Como Benitez era oficial da PM à época, somente o governador poderia determinar a demissão.

Benitez foi condenado em dezembro de 2013 a 36 anos de prisão em regime

fechado. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirma que o tenente é um

dos mentores do atentado. Ele nega participação no crime.

Em fevereiro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação,

ao negar recurso da defesa do PM, que alegava ilegalidades no julgamento.

Patrícia foi assassinada com 21 tiros na porta de casa em Niterói, na Região

Metropolitana do Rio, em 11 de agosto de 2011. Na época do crime, ela tinha 47

anos, era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo e atuava em diversos

processos em que os réus eram PMs do município envolvidos em supostos autos de

resistência.