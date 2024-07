Castro fala em “caça” a criminosos em megaoperação em 10 bairros no Rio

Após acompanhar o início da Ordo, ação integrada que ocupará por tempo

indeterminado 10 comunidades da Zona Oeste do Rio, desde as primeiras horas do

dia, o governador Cláudio Castro atualizou os números num balanço divulgado no

início da tarde desta segunda-feira (15). Ao todo, são 20 presos, sendo 15 em flagrante, e outros cinco por cumprimento de mandado.

Segundo o governador, há um “diálogo permanente” com a Suprema Corte sobre o

planejamento e “todo o cumprimento daquele rol de obrigações” da ADPF 635

(ADPF das Favelas). Ele prevê que a ação seja julgada no segundo semestre deste

ano.

“O ministro Fachin (Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) falou que

está amadurecendo muito para julgar, para que a gente possa botar as regras que

tem que ser colocadas e acabar com essa ADPF, que, não é a ideia do STF, mas

que é usada politicamente contra nós o tempo inteiro — afirmou Castro.

Sem confrontos, mas com vazamento

Sobre a ação, Castro afirmou que não houve registros de confronto. Mas relatou

que houve denúncias de vazamento da Ordo, se disse “triste” e irritado

“profundamente” com isso e prometeu punir, através da Corregedoria, policiais que

passaram informações aos bandidos.

“São servidores que deveriam estar do lado da lei e que estão desvirtuados. Se nós

acharmos eles, que já fiquem cientes, que vamos achar e punir severamente

aquele que deveria estar do nosso lado — afirmou o governador, em coletiva no

Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Definida por Cláudio Castro como uma “caça” aos criminosos, a ação não tem

prazo para ser encerrada e objetiva “desmantelar” o cinturão formado por

comunidades que facilitariam a fuga pela Floresta da Tijuca.