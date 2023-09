Castro inaugura Centro de Traumatologia e praça em homenagem ao Zeca Pagodinho,

O governador Cláudio Castro participou de uma série de entregas, no último sábado

(23/09), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Acompanhado do secretário

estadual de Transportes, Washington Reis, Castro inaugurou a revitalização do

Centro de Traumatologia e o Banco de Leite Humano do Hospital Municipalizado

Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, além da praça Cantinho do Zeca, na Estrada

de Xerém, uma homenagem ao cantor e compositor Zeca Pagodinho.

“Estamos aumentando a capacidade de atendimento no hospital Adão Pereira

Nunes. Isso é fruto de muito trabalho em parceria com a prefeitura de Duque de

Caxias. Quem se beneficia é o povo e nós não vamos parar por aqui”, declarou o

governador Cláudio Castro.

O Centro de Traumatologia Major Enfermeiro Wagner Luiz Melo Bonin, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, foi totalmente revitalizado e ganhou 32 novos leitos. Outra novidade é o banco de leite humano Margareth Magalhães Costa e Silva, que vai facilitar a doação de leite materno. O total de investimentos do

Governo do Estado nas obras do hospital foi de mais de R$ 2 milhões.

Inauguração em Xerém

Na Estrada de Xerém, o governador Cláudio Castro participou da inauguração da

praça Cantinho do Zeca, em homenagem ao cantor Zeca Pagodinho, na Estrada de

Xerém.

Com a presença do renomado sambista e junto ao prefeito de Duque de Caxias,

Wilson Reis, Cláudio Castro inaugurou uma estátua de bronze, em tamanho real,

para imortalizar o talento de Zeca. Em homenagem ao pai do músico, foi inaugurada a Rua Jessé Gomes da Silva.

Projeto de desfavelização

Durante a visita a Duque de Caxias, o governador também esteve nas comunidades

Parque das Missões e Dois Irmãos. O objetivo é elaborar um projeto de

desfavelização do espaço, para inserir escolas e centros médicos dentro das

comunidades.