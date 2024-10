Castro se defende após ter gestão chamada de ‘medíocre’ em crítica feita por Ramagem

Governador diz que candidato do PL não era seu preferido para disputar a prefeitura e que sua escolha inicial era Flávio Bolsonaro

O governador Cláudio Castro (PL) criticou o desempenho do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) na disputa pela prefeitura do Rio durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira (8). Ele afirmou que o político “não conhece nada da cidade” e revelou que ele era sua terceira opção para a candidatura, destacando que sua escolha inicial era Flávio Bolsonaro.

As declarações são uma reação a declarações feitas por Ramagem durante o último debate antes das eleições, quando ele criticou a gestão estadual, classificando-a como “medíocre”.

Durante a coletiva, Castro reafirmou que Ramagem nunca foi sua preferência para a disputa municipal. “Gente que tem muito menos história do que eu, muito menos legado do que eu, que não tem nenhum serviço prestado ao Rio de Janeiro tem que ter cuidado nas palavras”, afirmou o governador, que também revelou que a escolha de Ramagem foi uma decisão estratégica após o fracasso das opções anteriores.

“Meu preferido era o (senador) Flávio Bolsonaro e depois era o (deputado federal) Dr. Luizinho. Ele foi a terceira opção e tivemos que prepará-lo muito porque não conhecia nada de Rio de Janeiro. Se teve o mínimo de campanha, foi porque eu ajudei demais.”

Ramagem tentou amenizar as críticas feitas no debate, explicando que o termo “medíocre” havia sido usado no sentido de “médio”, conforme o dicionário. No entanto, a explicação não agradou à cúpula do PL no estado, sendo considerada infeliz pelo deputado federal Altineu Cortes, presidente estadual do partido.

Bolsonaro pediu para Castro não reagir

O ex-presidente Jair Bolsonaro interviu pedindo a Castro que não respondesse imediatamente às declarações de Ramagem, e que aguardasse o resultado da votação no último domingo (6).

Apesar das tensões dentro do partido, Castro minimizou os ataques recebidos de Eduardo Paes (PSD), reeleito prefeito do Rio de Janeiro com 60% dos votos válidos. Paes havia atacado Castro durante a campanha de Ramagem, mas já sinalizou uma trégua após sua vitória.

“Eduardo Paes é um animal político e isso não é pejorativo”, disse o governador, destacando que Paes soube explorar as limitações do discurso de Ramagem, centrado em temas de segurança pública.

“Como Ramagem só sabe falar de segurança pública, não sabe falar de outros temas, o Paes surfou porque o tema é mal avaliado hoje, ainda que a gente tenha certeza que estamos fazendo muito em tecnologia. Foram pancadas estratégicas.”