Castro vai a Brasília em busca de aprovação de obras emergenciais

Pela recuperação de cidades fluminenses afetadas pelas recentes chuvas, o

governador Cláudio Castro se reuniu, nesta quinta-feira (1º/02), com o ministro da

Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na sede da pasta, em

Brasília.

O encontro teve como foco a agilidade na aprovação dos planos de trabalho e liberação de recursos para obras emergenciais voltadas, em especial, à contenção de encostas nesses municípios. Essa é mais uma frente de trabalho que se soma aos projetos de prevenção a desastres naturais já cadastrados pelo Governo do Estado no novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal.

“A execução de obras emergenciais para recuperação e contenção de encostas é

uma frente essencial de trabalho para reerguer cidades impactadas pelas chuvas

recentemente e para prevenir e mitigar danos causados por eventos climáticos.

Nosso papel é dialogar e trabalhar por cada município fluminense, garantindo assim

a segurança da população”, afirmou Cláudio Castro.

A reunião contou ainda com os secretários de Estado Bernardo Rossi (Governo) e

Adilson Faria (Planejamento e Gestão), além do chefe de gabinete da Secretaria

Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wesley Felinto.

Ações no Novo PAC

Já na última quarta-feira (31), Castro tratou com o ministro das Cidades, Jader

Filho, sobre as ações inscritas no Novo PAC, entre elas a de controle de inundações e recuperação ambiental das bacias do Rio Iguaçu-Botas e do Rio Sarapuí, na Baixada Fluminense. Considerado fundamental e urgente para a região, esse projeto, inclusive, recebeu sinalização positiva da Casa Civil da Presidência da

República, em reunião também na quarta-feira com o ministro Rui Costa, titular da

pasta, para entrar na carteira do programa do governo federal.

O governo estadual cadastrou 213 projetos no Novo PAC. Desse total, 84 ações são

para prevenção a desastres naturais, somando R$ 6,9 bilhões para essas

intervenções. O cadastro junto ao programa federal foi realizado no final de

novembro de 2023.

Foco na prevenção a desastres

O Governo do Estado está investindo, por meio do PactoRJ, R$4,3 bilhões em obras

de infraestrutura pautadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

estabelecidos pela ONU (R$ 3,8 bilhões), e ações do Limpa Rio (R$ 550 milhões).

Nos últimos três anos, foram realizadas 2 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas e obras de micro e

macrodrenagem pluvial.