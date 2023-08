‘Caveirão’ da PM derrapa em chorume e cai em lixão em operação na Zona Oeste do Rio

Blindado da PM escorregou caiu em monte de lixo

Um blindado da Polícia Militar caiu em um terreno com lixo durante uma operação na comunidade Bateau Mouche, na Zona Oeste do Rio, ontem (3). O ‘caveirão’

derrapou no chorume que estava na via enquanto tentava subir um morro.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizava incursão na comunidade. A coporação

informou que criminosos atacaram os policiais a tiros. Um suspeito ficou ferido no

tiroteio. Com ele, uma pistola e drogas foram apreendidas.