‘Caveiras’ do Bope encontram piscina com LED no Alemão

O imóvel parecia estar ainda em obras e tem acabamento de luxo

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram uma

área de lazer do Comando Vermelho no Complexo do Alemão durante a operação

conjunta na sexta-feira (26).

O imóvel tem uma piscina com iluminação colorida de LED e acabamentos de luxo. A casa parecia estar ainda em obras e com poucos móveis, mas havia um grande sofá dentro.

Pelo menos 350 agentes das polícias Militar e Civil foram mobilizados para a

operação conjunta. O objetivo era prender criminosos de outros estados que

buscaram abrigo no conjunto de favelas, dominado pelo Comando Vermelho, a

maior facção do tráfico do RJ.

As equipes da polícia foram recebidas a tiros, e disparos eram ouvidos em regiões

vizinhas, como Bonsucesso e Penha. O Globocop também flagrou dezenas de

barricadas em chamas nos acessos às comunidades e até nas vias principais do

Alemão, como a Rua Canitar.