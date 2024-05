CCBB apresenta mostra de cinema haitiano no Brasil

A exibição gratuita de produções como o filme Chache Lavi acontece de 18 a 26 de maio/Divulgação

De 18 a 26 de maio, o CCBB Rio de Janeiro recebe a 1ª Mostra de Cinema Haitiano no Brasil com seis produções de cineastas do Haiti e do Brasil, entre longas, curtas, documentários e animação. A exibição contará os conflitos sociais que acontecem no país da América Central A mostra, idealizada pelo Centro de Arte e Pesquisa People’s Palace Projects (radicado em Londres) também chega com o objetivo de debater experiências entre os países através da identidade cinematográfica.

As produções chegam ao Rio em um momento em que o pequeno e populoso país caribenho se encontra mergulhado em uma crise política que reverbera na sociedade. Com curadoria dos haitianos residentes no Brasil Richemond Dacilien e Ismane Desrosiers, esta retrospectiva busca não apenas entreter, mas também provocar uma reflexão sobre o Haiti e sua diáspora, particularmente sobre os 161 mil haitianos que atualmente residem no Brasil. Os filmes selecionados são “Freda”, “Barikad”, “A batida não para”, “Terremoto”, “Cousine” e “Chache Lavi”.