CCBB celebra 35 anos com mostra sobre a trajetória do icônico prédio do Centro do Rio

Exposição “Primeiro de Março 66 – Arquitetura de Memórias” entra em cartaz no dia 29 de junho, no quarto andar do prédio

O Centro Cultural do Banco do Brasil – CCBB (Rua Primeiro de Março, 66 – 2º andar) abre no próximo sábado (29) a exposição “Primeiro de Março 66 – Arquitetura de Memórias”. A mostra, que tem curadoria do antropólogo e fotógrafo Milton Guran, resgata a trajetória e a importância arquitetônica do icônico prédio, desde o século XIX até a sua utilização contemporânea como um espaço cultural. A exposição fica em cartaz 16 de dezembro deste ano no quarto andar do CCBB.

Para inserir o prédio no contexto histórico do Rio e do Brasil, o curador lançou mão de vários elementos artísticos, como: vídeos, fotografias históricas, ensaios fotográficos, documentação iconográfica, depoimentos, mobiliários, entre muitas outras obras.

O Arquivo Histórico da instituição, com fotografias contextualizando o prédio no cenário histórico da Rua Primeiro de Março, além da documentação fotográfica sobre os detalhes arquitetônicos e espaços que integram o Centro Cultural, como galerias, teatro, museu e cafeteria são algumas das preciosidades que estarão à disposição do público. No local, também poderão ser vistas fotos históricas da inauguração da sede do Banco do Brasil, em 1926.

Arquivo Histórico

A artista visual Moara Tupinambá apresentará um ensaio exclusivo especialmente criado para a exposição, com base em imagens do Arquivo Histórico do BB. A mostra contará ainda com ensaios exclusivos de três fotógrafos contemporâneos: AF Rodrigues, que documenta o prédio em seu contexto urbano; Thais Alvarenga, arte-educadora, que foca nas relações sociais dentro do CCBB; e Bruno Bou Haya, especializado em memória, que documenta o funcionamento do centro cultural. O público também poderá ver uma intervenção fotográfica de Thiago Barrosa, ambientada por uma trilha musical exclusiva do compositor Marcos de Souza.

Compilação em livro

Para celebrar o aniversário do CCBB também será lançamento uma compilação em livro com todo o conteúdo da exposição. A obra contará com textos complementares de especialistas como o historiador Luiz Antônio Simas, a professora de literatura Maria Inês Azevedo e o arquiteto e professor José Pessoa. Mais informações sobre o CCBB podem ser obtidas através do telefone (21) 3808-2020.