Ceciliano apresenta programas do governo federal a prefeitos eleitos em 6/10 no RJ

Ceciliano: “As portas estão abertas para todas as prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos”

O ex-deputado André Ceciliano, que a reassume em dezembro a Secretaria de Assuntos Federativos d ministério das Relações Institucionais, fez uma apresentação dos programas do governo Federal durante o 1° Encontro Regional de Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos do Rio de Janeiro, promovido, na última quinta-feira (21) pela Caixa Econômica.

Ceciliano se colocou à disposição dos prefeitos e explicou a função do cargo que volta a exercer nos próximos dias: “ A função é facilitar o diálogo federativo, promover a governança colaborativa e assegurar que prefeitos e governadores tenham acesso direto ao Governo Federal para resolver questões locais e regionais”.

Com a presença de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e secretários de 75 municípios, o encontro foi palco de debate sobre projetos de integração administrativa entre os municípios e a União. “ As portas estão abertas para todas as prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos, independente do partido que foi eleito”, destacou Ceciliano