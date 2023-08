Cedae interrompe abastecimento após espuma misteriosa aparecer na água

O protocolo de contingência foi acionado em razão das alterações da

qualidade da água bruta/Reprodução

A presença de uma “espuma de origem desconhecida” no manancial, que atende

cerca 11 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro obrigou a

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) suspendeu a operação no

Sistema Guandu, na manhã desta segunda-feira (28).

De acordo com comunicado da agência, o protocolo de contingência foi acionado em

razão das alterações da qualidade da água bruta (não tratada) e busca garantir a

segurança hídrica da população.

“O laboratório da ETA Guandu conta com modernos aparelhos que realizam análises ágeis e minuciosas da qualidade da água bruta, garantindo mais segurança para a retomada da operação. Os resultados iniciais das análises dos técnicos

operacionais e das equipes do laboratório vão definir se o funcionamento poderá ser

restabelecido ou não”, afirma a Cedae.

Segundo a companhia, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) já foi notificado para a tomada das devidas providências. As concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio +Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo

Sistema Guandu, também foram comunicadas.