Cel. D’Ambrósio é homenageado nos 33 anos do 3º CPA-Baixada Fluminense

Honraria foi entregue na cerimônia de comemoração de aniversário do Comando de Policiamento de Àrea em Duque de Caxias

Diversas autoridades da área de segurança pública do RJ foram homenageadas com diploma e medalha na cerimônia do 33º aniversário do 3º Comando de Policiamento de Àrea (CPA), que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (26), na sede da corporação.

Entre os os homenageados com o diploma e a medalha ‘Amigo do 3º CPA’ entregues pelo comandante da unidade, coronel Alexandre Rodrigues, estavam o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos; o coronel Francisco D’Ambrósio, secretário de Transporte, Mobilidade e Ordem Pública de São João de Meriti; os coronéis Luciano Carvalho de Souza, subsecretário-geral da Polícia Militar/Estado-Maior Geral; e Coronel Brandão, chefe do Estado-Maior operacional; além do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, e outras autoridades.

Referência na área de segurança

Referência no trabalho de combate a violência no Estado do Rio de Janeiro, o coronel D’Ambrósio se consolidou na carreira militar com competência, profissionalismo e disciplina. O oficial já comandou o 20º Batalhão da Polícia Militar em Mesquita (que abrange também os municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis); assumiu o 1º Comando de Policiamento da Baixada Fluminense (CPB).

Projeto “Equoterapia Renovar”

Ainda na Baixada Fluminense, vale destacar o trabalho do cel. D’Ambrosio com a inauguração do Projeto “Equoterapia Renovar”, que funciona desde 2003, dentro da estrutura operacional do 20º BPM.

O Espaço Terapeutico batizado com o seu nome é uma homenagem por sua contribuição para a criação deste importante projeto, que atende cerca de 50 crianças e adultos em diversas faixas etárias. O trabalho é voltado para pessoas com deficiência e limitações motoras, que atende em três etapas; físico, psicológico e emocional.

“A vida é luta e trabalho”

Em uma entrevista ao site do jornalimprensaonline, D’Ambrósio resumiu numa fala seu trabalho em Meriti: “A vida é luta e trabalho e estamos aqui realizando um trabalho árduo, mas gratificante, buscando sempre a melhor qualidade de vida e diminuindo os índices de violência, oferecendo mais tranquilidade para nossa população”.

Por Antonio Carlos, Hora H