Central 190 da PM conquista a certificação ISO 9001 pela qualidade de atendimento

Serviço da Polícia Militar é a primeira da América Latina a receber certificação de qualidade internacional

Pela primeira vez na América Latina, um serviço de emergência da área de

segurança pública conquistou a certificação ISO 9001, um selo de qualidade

consagrado internacionalmente. A Central 190, da Secretaria de Polícia Militar do

Rio de Janeiro, recebeu a certificação pela qualidade de atendimento dos

operadores, depois de cumprir uma série de exigências técnicas, entre as quais

comprovar o alto grau de aprovação do público: em uma pesquisa de satisfação, o

serviço alcançou a nota média de 4,40, numa pontuação entre 0 e 5. O selo ISO

9001 foi entregue, na última terça-feira (9), ao governador Cláudio Castro.

“É extremamente gratificante receber esse reconhecimento. A certificação

concedida ao Serviço 190 da Polícia Militar traduz o empenho de todos os

integrantes da corporação que atuam na área e o quanto o nosso governo tem

investido em segurança pública. O investimento em tecnologia para levar um

melhor serviço para a população é o caminho correto”, destacou o governador

Cláudio Castro.

Instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, a

Central 190 é a principal porta de acesso da Polícia Militar junto à população. No

primeiro semestre deste ano, os operadores do serviço atenderam a 891.330

ligações de todo o estado com as mais variadas demandas. São solicitações tanto

para denunciar crimes quanto, por exemplo, para socorrer um idoso perdido em via

pública.

“A nossa Central 190 é uma importante ferramenta para cumprir o nosso objetivo

estratégico de transformar a corporação fluminense em referência nacional em

polícia de proximidade”, explicou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de

Menezes Nogueira.

Central é acionada cinco mil vezes por dia

Criada há 48 anos, a central de atendimento de emergência 190 é a mais

conhecida no país. Atualmente, há um efetivo de 180 policiais militares capacitados

para atuar na Central 190 do RJ. O número 190 é acionado em torno de cinco mil

vezes por dia.

Série de ações exigidas pela BGA

A obtenção do selo de qualidade foi precedida de uma série de ações exigidas pela

BGA Certificadora, empresa especializada acreditada junto ao Inmetro, do Governo

federal. Entre as exigências está a pesquisa de satisfação em tempo real. O estudo

foi desenvolvido durante o processo de implementação do sistema de gestão,

aferindo a qualidade para alcançar à certificação ISO 9001.

Logo após o atendimento, o solicitante recebe um SMS para registrar sua nota de 0 a 5.

O modelo para emissão da certificação ISO 9001 é adotado em 169 países, já

certificando mais de um milhão de empresas públicas e privadas. O certificado diz

respeito ao atendimento a uma norma internacional com as melhores práticas de

gestão, sendo uma ferramenta por meio da qual as instituições e empresas se

baseiam para desenvolver uma gestão de qualidade.