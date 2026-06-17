Central clandestina de mineração de cripto é desarticulada na Baixada Fluminense

Mais de 120 equipamentos foram encontrados, funcionando por meio de furto de energia

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) desarticularam uma central clandestina de mineração de criptomoedas, na última segunda-feira (15), no município da Baixada Fluminense. No local, um galpão no bairro Jardim Gramacho, os agentes encontraram 123 equipamentos de mineração de alta performance, entre transformadores, exaustores industriais, disjuntores de alta potência e computadores de gerenciamento.

Um levantamento preliminar aponta que o maquinário apreendido tem valor estimado de R$ 400 mil a R$ 650 mil, sendo capaz de gerar um faturamento bruto mensal de R$ 50 mil a R$ 70 mil.

As investigações apontam que toda a estrutura funcionava de forma remota, contava com sistema de monitoramento por câmeras para controle à distância e operava por meio de furto contínuo de energia elétrica.

Documentos no local

No decorrer das buscas, também foram localizados diversos documentos e identidades civis relacionadas à operação do empreendimento clandestino. De acordo com os policiais, o balanço inicial da ação aponta um prejuízo total de aproximadamente R$ 885 mil ao crime organizado.

Na ação, os agentes ainda flagraram uma empresa do ramo de fabricação de plásticos funcionando por meio de ligação clandestina de energia, abastecendo irregularmente suas atividades comerciais.

A ação desta segunda contou com o apoio de agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e 66ª DP (Piabetá).