Centrão faz pressão para indicar nome para Ministério da Saúde

Aliados dE Arthur Lira (PP-AL) vão propor a indicação de um novo

ministro

BRASÍLIA – Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) vão propor a

indicação de um novo ministro da Saúde como um novo passo para avançar nas

negociações com o governo. Eles estudam um nome técnico em vez de indicar

diretamente um parlamentar para o comando da pasta.

O centrão, grupo liderado por Lira, pressiona o presidente Lula (PT) para abrir

espaço na Esplanada dos Ministérios e acomode integrantes de partidos como PP,

União Brasil e, ainda que incerto, o Republicanos.

Interlocutores de Lula defendem que as trocas em ministérios sejam feitas separadamente. A ideia é que, com isso, seriam reduzidas as críticas de que o

governo federal está atendendo a pleitos do centrão em uma reforma ministerial.

A primeira etapa deve ser a indicação do deputado Celso Sabino, do União Brasil-

PA, para o Ministério do Turismo. Em abril, Daniela pediu desfiliação do União

Brasil.

As negociações com o centrão para os demais ministérios ainda estão emperradas.

Lula, segundo aliados, quer blindar o Ministério da Saúde, apesar do apetite de

cardeais da Câmara. Deputados próximos de Lira reconhecem que, na visão de

Lula, o cargo de Nísia Trindade (Saúde) é inegociável —ela nunca teve filiação

partidária.