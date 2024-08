Centro Cultural Correios abre mostra de videoarte ‘Ciclos’

‘Ciclos’ apresentará narrativas que dialogam com o cotidiano atual. Terceira e última etapa intitulada ‘Imagens para o Presente’ amplia as perspectivas do presente e destaca a importância da videoarte como forma de expressão artística

O Centro Cultural dos Correios (Rua Visconde de Itaboraí, 20), no Rio, abre na próxima terça-feira (13), a terceira e última etapa da mostra de videoarte “Ciclos”. Intitulada “Imagens para o Presente”, a exposição, que fica aberta até 28 de setembro de 2024 (terça a sábado, das 12h às 19h – gratuito), apresentará narrativas que dialogam com o cotidiano atual. Na ocasião, haverá um bate-papo entre curadores, artistas e o público, promovendo uma troca de conhecimentos e uma maior integração entre os participantes.

A mostra contará com 19 vídeos produzidos por artistas e coletivos, ampliando as perspectivas do presente e destacando a importância da videoarte como forma de expressão artística. Com o apoio da CUIA – Cultura, Integração e Arte, a curadoria e produção do evento estão a cargo da PLURAL.

“Acreditamos muito no audiovisual como expressão dos temas cotidianos. As obras em videoarte selecionadas ampliaram nossa perspectiva sobre os atravessamentos singulares dos artistas e seus contextos sociais e culturais, desde os recortes mais ordinários até as poéticas mais potentes. Trabalhar com este projeto no Centro Cultural Correios nos enche de orgulho, especialmente por aproximar o público do cinema e suas dimensões estéticas, revelando a força dessa vasta linguagem”, destaca a curadora Amanda Leite.

Sucesso do projeto

Cota Azevedo, também responsável pela curadoria, comenta o sucesso do projeto ao longo dos meses: “Exploramos as interseções entre artes plásticas e cinema, descobrindo conexões profundas e expressões artísticas variadas. Encontramos obras impactantes que criaram um diálogo íntimo com o público, incluindo curtas, videoarte, videoperformance e documentários. Cada peça ofereceu experiências únicas, gratuitas e de alta qualidade. Foi enriquecedor observar a potencialidade do mercado cinematográfico e colaborar para sua propagação em um espaço de exposições artísticas. O sucesso do projeto destacou a importância de apoiar a convergência entre diferentes formas de arte, promovendo um panorama cultural mais inclusivo e diversificado.”

A classificação é de 16 anos. Mais informações: (21) 3088-3001 / E-mail: [email protected]