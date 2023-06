Centro de Referência da Mulher será inaugurado hoje por ministra

Ministra Cida Gonçalves cunpre agenda no Rio nesta sexta (30)

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a Secretária Nacional de Enfrentamento

à Violência contra Mulheres, Denise Motta Dau, inauguram nesta sexta-feira (30) às 10h, o novo Centro de Referência da Mulher no município de Japeri, na Baixada Fluminense.

O serviço, que contou com o investimento de R$ 830 mil do governo federal para

obras e equipagem, será fundamental para o acolhimento e acompanhamento de

mulheres em situação de violência no município.

Já no período da tarde, das 14h às 16h, Cida Gonçalves marca presença em um

encontro com mulheres na Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, ao lado de

Joyce Trindade, Secretária Municipal de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de

Janeiro (SPM-Rio). Mais de 300 mulheres são aguardadas no encontro.

Às 18h, no Palácio da Cidade, a ministra das Mulheres irá se reunir com

representantes dos diversos órgãos que compõem a Rede Municipal de

Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Rio de Janeiro, como Ministério

Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Polícia Civil e Militar, entre outros.