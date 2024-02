Cerca de 150 mil moradores de Meriti enfrenta desabastecimento de água

Há 25 dias não cai uma gota das torneiras em bairros de bairros do

município

Moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, vêm sofrendo com a falta

de água há quase um mês. O problema já era recorrente durante a gestão da

Cedae e alcançou novos patamares desde que a Águas do Rio assumiu o serviço.

Há bairros que estão sem abastecimento há 25 dias e cerca de 150 mil moradores

sofrem com falha no serviço da concessionária.

Por conta disso, a Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa

do Rio (Alerj) vai oficiar a direção da concessionária e também da Cedae para que

compareçam a uma reunião extraordinária do colegiado já na próxima quinta-feira

(8. Vice-presidente do colegiado, o parlamentar relatou que a crise atingiu seu

ápice esta semana, quando quase toda cidade enfrentou problemas por conta da

falta de água.

Entre os bairros mais atingidos estão o Centro, Agostinho Porto, Vila Rosali e Vilar

dos Teles. Segundo ele, moradores relatam a escassez como uma realidade

angustiante, onde a rotina é marcada pela incerteza e pela improvisação para suprir

necessidades básicas. A situação é especialmente grave para aqueles que não têm

recursos para adquirir caminhões-pipa. Enquanto alguns conseguem pagar pelo

serviço, outros se veem sem alternativas viáveis para garantir o abastecimento de

água em seus lares.