Chacina deixa nove mortos na BA; seis estavam carbonizados

Policiais preservam local onde houve o massacre/Camila Marinho/TV Bahia

BAHIA – Nove pessoas, entre elas cinco crianças, foram encontradas mortas em

duas casas, na manhã desta segunda-feira (28), na cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Os corpos de seis vítimas estavam carbonizados.

Os dois imóveis onde os corpos foram encontrados são próximos e ficam na localidade conhecida como Portal do Lunda, na zona rural do município.

A Polícia Militar informou que duas mulheres foram encontradas em uma das casas e os outros seis (dois adultos e quatro crianças) estavam no outro imóvel.

Ainda de acordo com a PM, uma adolescente de 12 anos foi atendida pelo Serviço

de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, com 55% do corpo queimado.

Uma moradora do bairro relatou que os autores do crime estavam em busca de um homem identificado “Preá”, que seria integrante de uma facção. Ele seria de uma organização criminosa rival à que domina a área. No entanto, outras oito vítimas acabaram assassinadas na ação.

Em entrevista ao Correio da Bahia, a moradora do bairro, que preferiu não se identificar, relatou que sete vítimas eram da mesma família. As outras duas foram mortas após terem saído de suas casas para ver o que estava acontecendo. A testemunha contou que acordou assustada com os tiros por volta das 3h desta segunda-feira.

“Eles chegaram tem pouco tempo, mas esse Preá era envolvido de outra facção. Como todo mundo ficava no mesmo lugar, vieram pegar um, mataram nove”, disse a moradora.

Segundo a polícia, pelo menos sete corpos estavam carbonizados. Uma criança de 12 anos sobreviveu. Com mais de 50% do corpo queimado, ela foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e seu estado de saúde não foi divulgado.