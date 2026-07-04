Chefão do ‘Bonde da Parma’ é caçado e capturado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

Pente-fino do GAT e Patamo arranca “Faustão” da liderança do tráfico e apreende arsenal de drogas e pistolas no Morro Azul. Outros dois suspeitos foram detidos

Em uma operação cirúrgica na última quinta-feira (2), policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Patamo Demolição (Patrulhamento Tático Móvel), do 21° BPM (São João de Meriti), desarticularam uma quadrilha e prenderam quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro Azul, no município da Baixada Fluminense.

Entre os capturados está o temido Fausto da Silva Saccour, o “Faustão”, de 43 anos, apontado como a principal liderança da comunidade da Igrejinha. Com o bando, os agentes apreenderam armas, radiotransmissores e uma vasta quantidade de entorpecentes.

De acordo com o comando do 21° BPM, a ação começou com um patrulhamento estratégico na comunidade do Morro Azul. Ao cercarem a região, as equipes conseguiram localizar os quatro suspeitos. Com eles, os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal para o crime: 2 pistolas; 931 papelotes de crack; 331 cápsulas de cocaína; 150 papelotes de maconha; e 2 radiotransmissores

Rastro de sangue e guerra de facções

Segundo informações preliminares da polícia, a prisão de “Faustão” é um duro golpe no crime organizado da Baixada Fluminense. Ele integra o violento “Bonde da Parma” e estaria ativamente envolvido na sangrenta disputa de território entre o Comando Vermelho (CV) e milicianos no Morro do Pau Branco, no bairro Venda Velha.

Essa guerra recente pelo controle dos pontos de venda de drogas já teria resultado na morte de pelo menos três pessoas na região.

O caso e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada.