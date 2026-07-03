Chefão do tráfico de Manguinhos é preso com fuzil durante operação na Zona Norte do Rio

‘Problemático’ possui um extenso histórico policial, que inclui 16 anotações criminais por diferentes delitos

Apontado como o chefe do tráfico de drogas de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, Diego Silva de Jesus, conhecido como “Problemático”, foi capturado nesta quinta-feira (2) durante uma operação realizada por policiais militares da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) na comunidade. A ação também resultou na prisão de outros dois suspeitos e na apreensão de um fuzil.

Contra Problemático havia dois mandados de prisão em aberto. O criminoso possui um extenso histórico policial, que inclui 16 anotações criminais por diferentes delitos.

Prisão anterior

Esta não é a primeira vez que ele vai para a cadeia: em 2019, o traficante já havia sido preso por equipes da UPP, suspeito de assassinar um policial militar na Linha Amarela.

A operação desta quinta-feira foi realizada com o apoio estratégico do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe).

Segundo o comando da corporação, os principais objetivos da intervenção na comunidade são a retirada de barricadas instaladas por criminosos e a repressão aos roubos de veículos e de cargas na região.