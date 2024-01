Chefe da milícia de Curicica é investigado por duas execuções na Zona Oeste do Rio

Cara de Ferro planejava dominar novos territórios após prisão de Zinho

Capturado na última quarta-feira (24), Cláudio Cesar Rocha, conhecido como Cara

de Ferro, é suspeito de participar do assassinato de dois homens na comunidade

do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em dezembro de

2023.

Ele e o comparsa Anderson Ferreira de Oliveira, o Andinho, foram presos numa

casa noturna, em uma ação conjunta das Delegacias de Repressão a

Entorpecentes (DRE), e de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e

Inquéritos Especiais (Draco-IE) da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), além da

22ª DP (Penha) e da 38ª DP (Brás de Pina). A dupla chefiava uma milícia que atua

em Curicica. A operação contou com agentes da Delegacia de No momento da

abordagem, segundo a polícia, dois homens que faziam a segurança dos

criminosos dispararam contra os agentes, e houve confronto. Ambos foram

baleados e morreram.

De acordo com as investigações, os dois milicianos faziam a segurança de Leandro

Xavier da Silva, o Playboy de Curicica, quando ele chefiava a milícia da região. Após

sua morte, e, junho de 2023, Cara de Ferro assumiu a quadrilha e Andinho passou

a atuar como seu homem de confiança.

Com os criminosos foram apreendidas duas pistolas, dois fuzis, 400 peças de

munição, carregadores e duas granadas.

De acordo com um das linhas de investigação da Polícia Civil, a execução no

Terreirão estaria ligada a alguma cobrança de taxa de segurança no local.