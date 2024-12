Chefe da milícia na comunidade do Rodo é capturado em unidade de saúde do Rio

Felipe Ferreira Carolino, o Zulu, foi preso na UPA de Paciência

Apontado como líder da milícia que atua na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, Felipe Ferreira Carolino, conhecido como Zulu, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (11) depois de receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paciência. A Polícia Civil investiga possíveis irregularidades no tratamento de criminosos em unidades de saúde públicas.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). De acordo com a Polícia Civil, o homem é considerado uma figura de destaque dentro da milícia, retornando a liderança da organização na comunidade do Rodo logo após deixar a prisão, em maio deste ano. Zulu já havia sido preso pela especializada em 2019 e ficou por cinco anos na cadeia.

Segundo a Civil, Felipe foi detido ao dar entrada na UPA de Paciência, na Zona Oeste. Antes disso, ele havia sido atendido no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A corporação destacou que a transferência foi irregular, o que levantou suspeitas sobre um esquema de favorecimento a milicianos.A Draco investiga possíveis irregularidades no atendimento de integrantes da organização em unidades de saúde públicas.

Zulu vai responder por constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo, uma vez que uma pistola foi apreendida na ação.

Além disso, Felipe também é alvo de outros inquéritos em andamento, apurados pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investigam crimes como desaparecimentos e homicídios ligados à atuação da milícia.