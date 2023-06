Chefe de milícia, Zinho consegue fugir de cerco da Polícia Civil na Zona Oeste do Rio

Principal alvo de operação da Core, bandido controla quadrilha em Paciência,

Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio

O miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi o principal alvo da operação da

Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), com o apoio da Polícia

Militar, na noite da última quinta-feira (22) e madrugada desta sexta-feira (23) na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ação, o criminoso conseguiu fugir.

Ele é apontado como o chefe da milícia na região, com forte atuação em Paciência,

Campo Grande e Santa Cruz. Zinho é considerado um dos criminosos mais

procurados do Estado do Rio de Janeiro e está em constante conflito por disputa de

território e influência em várias regiões contra Danilo Dias Lima, o Tandera,

considerado o principal rival, e também um dos maios procurados pela polícia. O

bandido assumiu o posto após a morte do irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko,

em 2021.

Reunião frustrada

A ação da Core começou após informações de inteligência identificarem que

haveria uma reunião com chefes da milícia da Zona Oeste. Os criminosos reagiram

em retaliação à atuação dos agentes.

Houve troca de tiros e pelo menos dois homens foram baleados durante a

madrugada. Um deles já chegou morto ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Ele foi

identificado como Guilherme de Souza Morais. A família afirma que ele era

entregador em uma lanchonete e não tinha passagem pela polícia. Outro homem

ficou ferido. Os agentes também prenderam quatro homens e apreenderam armas,

celulares e roupas camufladas.

Na manhã de ontem, moradores fizeram barricadas de fogo e interditaram uma

pista em protesto a morte de Guilherme.