Chefe do crime ligado a 31 homicídios é morto em operação em Manguinhos, na Zona Norte do Rio
Maurinho Macaé tinha 56 anotações criminais
Uma operação coordenada pelas forças especiais da Polícia Militar na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, terminou com a morte do traficante Maurinho Macaé, de 40 anos, apontado como um dos criminosos mais procurados do estado.
A ação estratégica, que uniu homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Comando de Polícia de Proximidade (CPP), tinha como alvo prioritário desarticular a cúpula da facção que comanda a região. Além da morte do chefe do tráfico, o balanço imediato da investida aponta para a prisão de cinco homens e a apreensão de um fuzil de grosso calibre.
Considerado uma das principais lideranças remanescentes do crime organizado fluminense e há anos foragido da Justiça, Maurinho Macaé carregava uma extensa ficha corrida. O criminoso acumulava nada menos que 56 anotações em seu histórico de antecedentes, incluindo uma série de roubos de cargas e de veículos.
O dado que mais chamava a atenção das autoridades e o colocava no topo da lista de prioridades da inteligência policial era a sua ligação direta com a violência letal: ele respondia por pelo menos 31 homicídios. A ocorrência foi encaminhada para as delegacias especializadas para os procedimentos de praxe.