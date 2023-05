Chefe do tráfico acusado de homicídio e tentativa triplamente qualificado em preso

O criminoso estava de tornozeleira eletrônica quando foi capturado

Z. L. G, de 34 anos, foi preso no fim da tarde da última terça-feira (16) por policiais da 123ª DP (Macaé), coordenados pelo delegado titular, Pedro Emilio Braga. O cumprimento do mandado de prisão preventiva por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado é resultado de diligências na comunidade da Linha, no Cajueiros. A ação teve apoio de militares do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2).

O criminoso estava de tornozeleira eletrônica quando foi capturado. Ele já possui diversas anotações criminais por homicídio, tendo como palco a guerra do tráfico em Macaé. O preso responde por participação em diversos crimes por envolvimento com organizações narcotraficantes.

Ligado a uma facção criminosa, Z.L.P. e é apontado como principal articulador de uma guerra entre facções rivais em Macaé. Ele já foi integrante de uma facção rival. Comandou várias empreitadas criminosas no município e é acusado do cometimento de vários assassinatos na área de atuação de sua antiga facção.

A ação é parte da estratégia de repressão à atuação de organizações narcotraficantes que vêm concentrando um elevado número de ocorrências de roubos e homicídios no município.