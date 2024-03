Chefe do tráfico da Ilha de Paquetá é preso ao lado de mais três comparsas

Filipe Sérgio da Silva foi preso durante operação da 5ªDP

Apontado como chefe do tráfico da Ilha de Paquetá foi preso na última quinta-feira

(7) durante uma operação da 5ªDP (Mem de Sá) com a Coordenadoria de Recursos

Especiais (Core). Integrante do Comando Vermelho, Filipe Sérgio da Silva, o Bilha,

foi preso junto a Luis Gustavo de Jesus Cândido, na comunidade Pendura Saia,

localizada em uma das praias da ilha. Dois adolescentes foram apreendidos.

A operação visava o cumprimento de ordens judiciais de prisão para quatro

integrantes da facção. Deles, só Bilha foi preso, os demais conseguiram fugir. Ao

checaram endereços e esconderijos dos traficantes, os agentes encontraram Luis

Gustavo e os adolescentes, que serão indiciados.

Segundo a polícia, junto aos investigados foram apreendidos “farta quantidade de

material entorpecente” e duas armas de fogo. Os suspeitos são acusados de

pertencerem ao Comando Vermelho e de responderem a Antônio Ilario Ferreira, o

Rabicó, chefe do tráfico em São Gonçalo.

Os quatro são investigados pelos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal,

ameaça, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e, se condenados,

podem chegar a 25 anos de prisão.