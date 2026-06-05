Chefe do tráfico de drogas de Belo Horizonte é preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos 

Foragido foi capturado por força-tarefa da PCMG e PCRJ

Uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro resultou na prisão de um homem de 37 anos, apontado como líder do narcotráfico em Venda Nova, Belo Horizonte. O suspeito foi localizado na última quarta-feira (3) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde tentava se esconder das autoridades.

Segundo as investigações, o detido é uma das principais vozes de comando na comunidade Vila Mãe dos Pobres. Ele é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e estava foragido, utilizando o território fluminense para evitar sua captura.

Cerco policial

O trabalho de inteligência foi conduzido pelo Denarc de Minas Gerais, em colaboração com a DRE e a 126ª DP. Os policiais monitoraram os passos do investigado e identificaram que ele mantinha uma base temporária em um imóvel na Região dos Lagos.

Agentes da delegacia de Cabo Frio realizaram uma campana tática na Estrada do Guriri. A abordagem ocorreu após o setor de inteligência sinalizar que o homem estaria retornando de uma viagem a Minas Gerais para o esconderijo no litoral fluminense.

O preso foi levado para a unidade policial de Cabo Frio, onde foram realizados os procedimentos formais da detenção. Ele segue à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento de sua pena e demais desdobramentos do processo.